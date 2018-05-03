Apple наращивает прибыль

Несмотря на весь негатив в сторону компании Apple, продажи техники и прибыль у этого производителя растут. Вчера производитель сообщил, что прирост продаж смартфонов составил 3%, это больше 52 миллионов устройств за квартал, так что можно спокойно говорить о том, что яблочный гигант умеет продавать свои устройства. При этом, если три процента кажутся вам слишком мелкими, компания прибавила в прибыли на 14% — стоимость смартфонов выросла, пользователи покупают их даже чуть больше, вот и рост прибыли наблюдается. Вполне ожидаемо, ведь флагман компании стоит больше тысячи долларов. По остальным параметрам компания тоже выросла — планшеты и компьютеры продают очень хорошо. Не так хорошо, как смартфоны, но это все равно больше, чем зарабатывают конкуренты по рынку. Общая чистая прибыль составила 13 миллиардов.