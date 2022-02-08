Apple научила iPhone принимать платежи

Apple только что объявила о планах по развертыванию Tap to Pay на iPhone, что позволит предприятиям использовать мобильные устройства в качестве платежного терминала для бесконтактных платежей. В отчете Bloomberg за 2020 год отмечалось, что Apple приобрела стартап Mobeewave, ориентированный на создание этой технологии, и слух из того же источника в январе показал, что сервис приближается к развертыванию. Теперь Apple подтвердила эту функцию, которая будет принимать платежи с «бесконтактных кредитных и дебетовых карт и других цифровых кошельков». Функция Tap to Pay на iPhone еще не готова для использования сегодня, но она появится первой в грядущей бета-версии iOS, что позволит использовать эту функцию на iPhone XS и более поздних моделях. Есть старые iPhone с NFC, но, по крайней мере, на данный момент модели iPhone 6, 7 и 8 не входят в список совместимых. При этом Apple говорит, что, как и Apple Pay, она не знает, что покупается или кто это покупает.

По крайней мере, в США бесконтактные платежи еще не получили распространение, но это может стать толчком в этом направлении. Apple подтвердила The Verge, что будет поддерживать все бесконтактные платежи EMV, включая Google Pay, поэтому, когда станут доступны дополнительные опции, знакомые ключи для чтения карт Square могут начать исчезать. Согласно Apple, все продавцы должны будут использовать свои телефоны в качестве систем приема платежей для работы с совместимым платежным процессором. Stripe будет первым, и он планирует поддерживать эту функцию в своем приложении для точек продаж Shopify «этой весной», а позже в этом году за ним последуют другие платформы и приложения. В Apple Store в США эта функция также будет включена позже в этом году.