Apple не будет выпускать новый iPad Pro в 2025 году

Планшет iPad Pro получил крупное обновление дизайна в этом году благодаря более тонкому корпусу и мощному чипу M4. И ранее появилась информация о том, что Apple хочет в ближайшем будущем представить чип M5, который затем интегрируют в будущий планшет нового поколения, однако теперь стало известно, что компания возьмёт паузу и отложит выпуск обновлённой модели iPad Pro до второй половины следующего года. При этом аналитики рынка отмечают, что основные изменения в новом устройстве коснутся производительности (благодаря новому процессора она возрастёт), в то время как внешний вид iPad Pro останется практически неизменным, поскольку планшет только-только получил долгожданное обновление дизайна и менять что-либо ещё в ближайшем будущем производитель точно не будет.

Соответственно, многие пользователи, вероятно, не увидят существенных причин для апгрейда с версии M4, учитывая схожий дизайн устройств и незначительный прирост производительности от поколения к поколению. Из-за этого компания Apple не спешит с релизом — она понимает, что текущая версия планшета продаётся очень хорошо, пользователи действительно довольны, а значит, выпускать ещё одну крупную новинку точно не стоит. И это логично, потому что у производителя на самом деле есть более важная задача — компании нужно обновить MacBook Air, который достаточно длительное время простаивает без апдейтов. Вероятно, следующей большой новинкой компания будет именно этот ноутбук.