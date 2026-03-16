Apple не откажется от дизайна Liquid Glass

Масштабное обновление пользовательского интерфейса для всех операционных систем Apple было впервые показано на конференции WWDC в прошлом году. Новый дизайн получил название Liquid Glass — компания из Купертино сделала ставку именно на радикальное обновление пользовательского интерфейса, однако реакция пользователей оказалась неоднозначной. Некоторые ожидали, что Apple может отказаться от нового дизайна и вернуться к прежнему, но, судя по свежему отчёту, этого не произойдёт. По словам надёжного инсайдера, компания планирует использовать этот интерфейс в обозримом будущем — переход на Liquid Glass занял несколько лет разработки, поэтому полный отказ от него потребовал бы многолетней работы.

Инсайдер отмечает, что основа интерфейса появилась ещё во время разработки visionOS — операционной системы, созданной для гарнитуры Apple Vision Pro и выпущенной в 2024 году. Поскольку создание нового дизайна заняло так много времени, серьёзный откат от Liquid Glass, если он когда-либо случится, также потребует нескольких лет разработки. Более того, по словам инсайдера, вся команда руководителей Apple поддержала решение остаться на текущем языке дизайна и ничего существенно не менять. Если же пользователю интерфейс кажется слишком сложным или визуально перегруженным, в iOS 26 предусмотрены настройки, позволяющие уменьшить эффект Liquid Glass. Так что если вам не понравилось жидкое стекло, в ближайшем будущем с этим ничего не поделать.