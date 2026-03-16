Apple не откажется от дизайна Liquid Glass

Инсайдер отмечает, что основа интерфейса появилась ещё во время разработки visionOS — операционной системы, созданной для гарнитуры Apple Vision Pro и выпущенной в 2024 году. Поскольку создание нового дизайна заняло так много времени, серьёзный откат от Liquid Glass, если он когда-либо случится, также потребует нескольких лет разработки. Более того, по словам инсайдера, вся команда руководителей Apple поддержала решение остаться на текущем языке дизайна и ничего существенно не менять. Если же пользователю интерфейс кажется слишком сложным или визуально перегруженным, в iOS 26 предусмотрены настройки, позволяющие уменьшить эффект Liquid Glass. Так что если вам не понравилось жидкое стекло, в ближайшем будущем с этим ничего не поделать.