iQOO Z11 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench, обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Z11, который будет представлен в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 с максимальной частотой 3,40 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MC8, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1717 и 6795 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее производитель подтвердил наличие экрана с кадровой частотой 165 Гц, сдвоенной основной камеры и батареи ёмкостью 9020 мАч.