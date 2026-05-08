Huawei продала 200 тысяч смартфонов Pura X Max за 10 дней

Компания Huawei продолжает отчитываться об успехах складного смартфона Pura X Max, который вышел в конце апреля. Утверждается, что за десять дней продаж новинка разошлась тиражом в 200000 экземпляров. Это самый быстро продаваемый складной смартфон компании. По данным инсайдеров, сейчас Huawei занимает примерно 70% рынка складных смартфонов в Китае.

Напомним, что оцененный от 1610 долларов Pura X Max имеет в своем оснащении 5,4-дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 1848:1264 пикселя, адаптивной частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовый внутренний экран с разрешением 2584:1828 точек и яркостью 3000 нит, фирменный процессор Kirin 9030 Pro, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и OIS), 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), две фронтальные камеры разрешением 8 Мп, корпус толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP58/IP59.
Motorola представила глобальную версию Edge 70 Pro…
Сегодня компания Motorola представила глобальную версию смартфона Motorola Edge 70 Pro, которая получила …
Китайская версия HONOR 600 получит увеличенную батарею …
Сетевые источники поделились подробностями о китайской версии смартфона HONOR 600, который уже вышел на м…
Новый смартфон Vivo получит АКБ ёмкостью 11000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что компания Vivo готовит к выходу смартфон с акку…
iPhone 17e должны выпустить уже в начале весны…
Ожидается, что смартфон iPhone 17e станет первым аппаратным релизом Apple в 2026 году. Тем, кто интересуе…
Apple хочет использовать китайскую память в iPhone 18…
Согласно сообщениям китайских СМИ, Apple рассматривает возможность сотрудничества с китайскими производит…
Samsung представила базовый Galaxy S26…
Несмотря на то, что ежегодная презентация Galaxy Unpacked в этом году оказалась серьёзно подпорчена черед…
Представлен смартфон Infinix Note 60 Pro с АКБ на 6500 мАч…
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 60 Pro, которая основана на 4-нанометровом…
Samsung Galaxy S26 Ultra бьет рекорды продаж …
Компания Samsung отчиталась о продажах флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S26 на дебютном южноко…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor