Samsung Galaxy S27 получит камеру с переменной диафрагмой

Авторитетный инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что сейчас корейский производитель тестирует новую основную камеру на базе 200-Мп датчика и объектива с переменной диафрагмой. Подобная технология уже использовалась в серии Galaxy S10. Ранее сообщалось, что грядущий топовый камерофон Galaxy S27 Ultra потеряет телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Его функцию за счет цифрового приближения возьмет на себя новый 200-Мп сенсор ISOCELL HPA оптического размера 1/1,12 дюйма.