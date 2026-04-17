Представлены QD MiniLED-телевизоры Lumio Vision 9

Компания Lumio представила телевизоры серий Vision 9 (2026) и Vision 7 (2026), которые работают под управлением операционной системы Android 14 с программной оболочкой Google TV. Серия Vision 9 характеризуется 55 и 65-дюймовыми панелями QD MiniLED с технологией EVA, разрешением 4K с частотой обновления 144 Гц и 240 Гц с Full HD, контрастностью до 7000:1, поддержкой VRR и ALLM, интерфейсом HDMI 2.1, однокристальной системой MediaTek Pentonic 700, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 50-Вт акустикой с поддержкой Dolby Atmos. Vision 7 характеризуется 43 и 55-дюймовыми матрицами QLED и 64 ГБ флеш-памяти. Цены на телевизоры пока не раскрываются.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor