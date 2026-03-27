Представлен бюджетный смартфон TECNO Spark 50 5G с АКБ на 6500 мАч

Компания TECNO пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Spark 50 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2.

Новинка также оснащается 6,78-дюймовым экраном с разрешением 720:1576 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 560 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, прочностью MIL-STD-810H, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64, технологией UPS 3.0 для улучшения связи, модемом 5G и ОС Android 16 с фирменной прошивкой HiOS 16 «из коробки». Цена базовой версии на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 180 долларов.