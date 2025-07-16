TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон

Изучаемая сегодня новинка TECNO POVA 7 Neo совмещает в себе невысокую стоимость, стильное внешнее исполнение, емкий аккумулятор 7000 мАч, улучшенные функции навигации и связи. На российском рынке представлен в версиях 8/128 Гбайт и 8/256 Гбайт, использует игровой движок HyperEngine, десятислойную систему охлаждения, предлагает ИИ-технологии TECNO AI с умным ассистентом, экран с диагональю 6.8 дюймов с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц.

TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты

Комплектация

У коробки эффектное внешнее исполнение, раскрывающее дизайн самого смартфона и содержащее ключевую информацию по характеристикам.

TECNO POVA 7 Neo комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство 45 Вт, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

TECNO POVA 7 Neo комплектация

Внешний вид

Представлен сразу в четырех вариантах расцветки: «Индустриальный чёрный», «Волшебный серый», «Бирюзовый неон», «Космический титановый». У них интересно исполнена крышка, на ней нанесен схематичный рисунок, создающих эффект 3D-объема.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

Сама крышка выполнена из пластика, боковые грани ее закруглены. В верхнем левом углу блок из двух объективов и светодиодной вспышкой с окантовкой из металлического кольца.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

Корпус идет с пылевлагозащитой IP64. Собран плотно и сама конструкция ощущается монолитной. Вес 214 граммов и это с учетом емкости в 7000 мАч немного.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

Боковая грань у TECNO POVA 7 Neo ровная. Корпус неразборный, слева выдвижной лоток с отдельными слотами для карты памяти и двух nanoSIM.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

На правом торце спаренный регулятор громкости и кнопка включения со сканером отпечатка пальца. Срабатывает быстро, работа точная.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

Разъем USB-C и 3.5 мм аудиоджек с возможностью подключения проводных наушников. Хотя сейчас акцент смещен к беспроводному подключению, такая возможность тоже остается все еще востребованной.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

Смартфон оснащен стереодинамиками c Dolby Atmos. Выдают объемный звук с достаточно динамичным басом. Два микрофона, второй отвечает за шумоподавление во время разговоров.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

Лицевая сторона защищена прочным стеклом Panda Glass, устойчивым к царапинам и падению. Нанесены олеофобное и антибликовое покрытия. Фронтальная камера в компактном островке по центру. Нижняя рамка шире, боковые узкие. С завода нанесена дополнительная защитная пленка.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

В комплекте со смартфоном идет силиконовый чехол, точно повторяющий форму корпуса смартфона. Прилегает плотно.

TECNO POVA 7 Neo внешний вид

Экран

Используется IPS-экран с высокой пиковой яркостью до 600 нит, позволяя использовать смартфон на улице летом, а также в помещении при любом уровне освещения. Диагональ 6,78 дюймов позволит с комфортом играть, смотреть ролики, просматривать сайты.

TECNO POVA 7 Neo экран

Разрешение 2460х1080 пикселей. Картинка четкая, на отдельные пиксели не рассыпается. Частота обновления 120 Гц, плавно работает интерфейс, нет подёргивания в играх и фильмах. При этом в настройках можно выбрать несколько вариантов частоты обновления экрана, а также цветовые профили.

TECNO POVA 7 Neo экран

Платформа

TECNO POVA 7 Neo построен на 6-нм платформе MediaTek Helio G100 Ultimate с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью ядрами Cortex-A55, графикой Mali-G57 MC2. Доступные 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X автоматически расширяются до 16 Гбайт, задействуя внутренний накопитель. Под хранение, в зависимости от выбранной версии, доступны 128 или 256 Гбайт типа UFS 2.2.

TECNO POVA 7 Neo платформа

Проведены оптимизации для повышения быстродействия в играх, обеспечивая стабильный фреймрейт. При этом крышка заметно не грелась, здесь для отвода тепла используется 10-слойное пассивное охлаждение. Как итог, он не сбрасывает частоты даже во время интенсивных нагрузок.

TECNO POVA 7 Neo платформа

Улучшена работа модулей связи. Повышена стабильность и качество приема, а также абоненты могут обмениваться сообщениями по Bluetooth на расстоянии до 800 метров между смартфонами этого производителя с актуальной версией операционной системы. Также улучшили работу навигации, точность определения местоположения до метра в условиях городской застройки. Можно использовать в качестве автомобильного навигатора или при работе курьером в доставке.

TECNO POVA 7 Neo платформа

Тестирование Bluetooth 5.4 при передаче звука проводили с беспроводными наушниками TECNO FreeHear 1. Звук передавался без слышимых задержек на расстоянии до 10 метров. Качество воспроизведения хорошее.

Аккумулятор

Смартфон может работать без подзарядки более 2 дней. Здесь на борту аккумулятор с емкостью 7000 мАч. С высокой яркостью экрана в синтетической нагрузке PCMark работал более 14.5 часов. При этом есть программные инструменты для оптимизации энергопотребления и увеличения времени автономной работы. Комплектуется смартфон зарядным устройством мощностью 45 Вт, на сверхбыстром режиме зарядки полный цикл занимает всего 1.5 часа. Также доступен умный и низкотемпературные режимы, которые увеличивают время зарядки, но повышают срок службы батареи. Поддерживается реверсивная зарядка, когда от смартфона можно зарядить другое устройство с мощностью 10 Вт.

Камера

TECNO POVA 7 Neo камера

В этой модели, несмотря на невысокую стоимость, доступны функции ИИ, позволяющие убирать людей с кадра, проводить другие корректировки, повышать качество снимков, а также генерировать картинки на основе рисунков. Основная камера у TECNO POVA 7 Neo с разрешением 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2) и 2 Мп дополнительный сенсор. Снимает с объединением соседних пикселей, повышая общую детализацию кадров.

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

У дневных снимков хорошая резкость, цветопередача без видимых искажений. Система фокусировки работает цепко и шустро. В приложении доступен хороший набор режимов съемки.

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

TECNO POVA 7 Neo дневная съемка

При работе в ночное время явных огрехов не наблюдается. Рисует ровно, кадры не превращает в кашу.

TECNO POVA 7 Neo ночная съемка

TECNO POVA 7 Neo ночная съемка

TECNO POVA 7 Neo ночная съемка

TECNO POVA 7 Neo ночная съемка

TECNO POVA 7 Neo ночная съемка

TECNO POVA 7 Neo ночная съемка

TECNO POVA 7 Neo ночная съемка

Фронтальная камера скромнее, разрешение у нее 8 Мп. Детализация меньше, умеет размывать фон.

TECNO POVA 7 Neo фронтальная камера

TECNO POVA 7 Neo фронтальная камера

Софт

Работает на базе Android 15 с оболочкой HiOS 15.1. Стартовый экран идет с персонализированными обоями, подчеркивающими внешнее исполнение крышки. Используется собственный набор виджета часов и погоды, пакет иконок приложений.

TECNO POVA 7 Neo софт

Шторка управления по исполнению похожа на iOS. Часто используемые переключатели и регуляторы. Доступен умный ассистент Ella, работающий в России и выполняющий команды на русском языке. Помимо работы со снимками, это перевод с иностранных языков разговоров в реальном времени, создание текстовой записи по итогу разговора, расшифровка диктофонной записи, корректировка текстов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTECNO POVA 7 Neo – доступный и продвинутый молодежный смартфон с длительным временем автономной работы с быстрой зарядкой, интересным внешним исполнением, встроенными ИИ-функциями, 108 Мп основной камерой, экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, защитой от пыли и воды IP64, стереодинамиками, улучшенной работой модулей связи.
TECNO POVA 7 Neo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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