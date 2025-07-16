TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон

Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство 45 Вт, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.
Сама крышка выполнена из пластика, боковые грани ее закруглены. В верхнем левом углу блок из двух объективов и светодиодной вспышкой с окантовкой из металлического кольца.
Корпус идет с пылевлагозащитой IP64. Собран плотно и сама конструкция ощущается монолитной. Вес 214 граммов и это с учетом емкости в 7000 мАч немного.
Боковая грань у TECNO POVA 7 Neo ровная. Корпус неразборный, слева выдвижной лоток с отдельными слотами для карты памяти и двух nanoSIM.
На правом торце спаренный регулятор громкости и кнопка включения со сканером отпечатка пальца. Срабатывает быстро, работа точная.
Разъем USB-C и 3.5 мм аудиоджек с возможностью подключения проводных наушников. Хотя сейчас акцент смещен к беспроводному подключению, такая возможность тоже остается все еще востребованной.
Смартфон оснащен стереодинамиками c Dolby Atmos. Выдают объемный звук с достаточно динамичным басом. Два микрофона, второй отвечает за шумоподавление во время разговоров.
Лицевая сторона защищена прочным стеклом Panda Glass, устойчивым к царапинам и падению. Нанесены олеофобное и антибликовое покрытия. Фронтальная камера в компактном островке по центру. Нижняя рамка шире, боковые узкие. С завода нанесена дополнительная защитная пленка.
В комплекте со смартфоном идет силиконовый чехол, точно повторяющий форму корпуса смартфона. Прилегает плотно.
Разрешение 2460х1080 пикселей. Картинка четкая, на отдельные пиксели не рассыпается. Частота обновления 120 Гц, плавно работает интерфейс, нет подёргивания в играх и фильмах. При этом в настройках можно выбрать несколько вариантов частоты обновления экрана, а также цветовые профили.
Проведены оптимизации для повышения быстродействия в играх, обеспечивая стабильный фреймрейт. При этом крышка заметно не грелась, здесь для отвода тепла используется 10-слойное пассивное охлаждение. Как итог, он не сбрасывает частоты даже во время интенсивных нагрузок.
Улучшена работа модулей связи. Повышена стабильность и качество приема, а также абоненты могут обмениваться сообщениями по Bluetooth на расстоянии до 800 метров между смартфонами этого производителя с актуальной версией операционной системы. Также улучшили работу навигации, точность определения местоположения до метра в условиях городской застройки. Можно использовать в качестве автомобильного навигатора или при работе курьером в доставке.
Тестирование Bluetooth 5.4 при передаче звука проводили с беспроводными наушниками TECNO FreeHear 1. Звук передавался без слышимых задержек на расстоянии до 10 метров. Качество воспроизведения хорошее.
В этой модели, несмотря на невысокую стоимость, доступны функции ИИ, позволяющие убирать людей с кадра, проводить другие корректировки, повышать качество снимков, а также генерировать картинки на основе рисунков. Основная камера у TECNO POVA 7 Neo с разрешением 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2) и 2 Мп дополнительный сенсор. Снимает с объединением соседних пикселей, повышая общую детализацию кадров.
У дневных снимков хорошая резкость, цветопередача без видимых искажений. Система фокусировки работает цепко и шустро. В приложении доступен хороший набор режимов съемки.
При работе в ночное время явных огрехов не наблюдается. Рисует ровно, кадры не превращает в кашу.
Фронтальная камера скромнее, разрешение у нее 8 Мп. Детализация меньше, умеет размывать фон.
Шторка управления по исполнению похожа на iOS. Часто используемые переключатели и регуляторы. Доступен умный ассистент Ella, работающий в России и выполняющий команды на русском языке. Помимо работы со снимками, это перевод с иностранных языков разговоров в реальном времени, создание текстовой записи по итогу разговора, расшифровка диктофонной записи, корректировка текстов.