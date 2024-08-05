Apple не выпустит складной iPad из-за проблем в производстве

Сегодня достаточно известный аналитик, который ранее неоднократно точно предсказывал действия крупных компаний на рынке электроники, заявил, что компания Apple официально запустит свой первый складной iPad только в 2026 году, а не в 2025, как говорили другие источники ранее. Это, по его информации, свидетельствует о проблемах компании в области проработки дизайна и технических деталей данного устройства, ведь в противном случае компания бы не откладывала запуск гаджета на два года вперёд. Кроме того, инсайдер также подчеркнул, что линейка смартфонов iPhone 17 в сочетании с сервисом Apple Intelligence существенно продажи iPhone, а значит, у производителя пока что просто нет необходимости спешить и выпускать складное устройство — у неё и так есть гаджет, который будет приносить прибыль.

Кроме того, специалисты отмечают, что компания Apple может просто ждать совершенствования механизма шарнира, который является ключевой частью складных устройств, потому что текущие решения далеки от идеала даже спустя пять поколений устройств от Samsung, например. Кроме того, компания явно хочет получить более качественный дисплей, который не будет складываться по центру, создавая заметную складку, а значит, Apple нужно ждать, пока производители дисплеев создадут нечто действительно качественное. Да и если уж компания явно не стала первой на этом рынке, то спешить уже некуда — пусть конкуренты опробуют все технологии, набьют шишек, а потом уже Apple выпустит своё решение.