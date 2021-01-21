Apple ограничила производство iPhone 12 mini

Профильное издание MacRumors сообщило о том, что компания Apple урезала производство смартфонов iPhone 12 mini на 2 миллиона устройств. Все дело в том, что самый компактный iPhone не пользуется спросом. iPhone 12 mini занимает всего 6 процентов от общего объёма продаж серии iPhone 12. Освободившиеся производственные мощности будут задействованы для наращивания выпуска более популярного и дорогого iPhone 12 Pro.

Напомним, что iPhone 12 mini оснащается поддержкой сотовых сетей 5G, поддержкой магнитной беспроводной зарядки MagSafe, 5,4-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 5-нанометровым процессором Apple A14, 4 ГБ оперативной памяти, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, возможностью записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 к/с, батареей ёмкостью 2227 мАч, размерами 131,5:64,2:7,4 мм и массой 133 грамма.