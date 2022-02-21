Apple отказалась от разработки Touch ID под дисплеем

Apple не указал причин, по которым инженеры отказались от разработки Touch ID под экраном, но похоже, что компания продолжит совершенствовать то, что у них получается лучше всего - идентификатор лица. Ранее сообщалось, что в новой серии iPhone 14 может появиться Face ID под экраном , но если эта технология не будет работать в соответствии со строгими требованиями Apple, она, скорее всего, не будет включена в реальный продукт. Apple известна тем, что внедряет определенные технологии намного позже, чем ее конкуренты, поскольку позволяет значительно улучшать эти технологии с течением времени. Поскольку компоненты следующего поколения используются все большим количеством компаний, Apple может договориться о более выгодных ценах на эти детали, что объясняет, почему семейство iPhone уже несколько поколений поставляется с челкой.