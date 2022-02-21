Apple отказалась от разработки Touch ID под дисплеем

Считыватели отпечатков пальцев под экраном уже давно используются в телефонах Android, и это очевидно, заставляет пользователей iPhone задуматься, когда аналогичная технология появится в будущих моделях Apple. Ходили слухи, что серия iPhone 14 будет первой линейкой, которая получит данную технологию, но похоже что Apple отказывается от этой функции.

Apple не указал причин, по которым инженеры отказались от разработки Touch ID под экраном, но похоже, что компания продолжит совершенствовать то, что у них получается лучше всего - идентификатор лица. Ранее сообщалось, что в новой серии iPhone 14 может появиться Face ID под экраном , но если эта технология не будет работать в соответствии со строгими требованиями Apple, она, скорее всего, не будет включена в реальный продукт. Apple известна тем, что внедряет определенные технологии намного позже, чем ее конкуренты, поскольку позволяет значительно улучшать эти технологии с течением времени. Поскольку компоненты следующего поколения используются все большим количеством компаний, Apple может договориться о более выгодных ценах на эти детали, что объясняет, почему семейство iPhone уже несколько поколений поставляется с челкой.