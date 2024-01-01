Apple отказывается обновлять планшеты iPad

Оригинальный iPad был запущен в 2010 году и прошёл через довольно сложный путь обновлений и изменений в дизайне. Apple даже пришлось разнообразить линейку iPad моделями iPad Air, iPad Pro и iPad mini, чтобы потенциальный покупатель получил больше выбора. Но в 2023 году все эти старания были проигнорированы по совершенно непонятной причине. Вероятно, дело в том, что компания Apple зафиксировала четыре квартала падения продаж планшетов к ряду — такого ранее никогда ещё не было. В результате доходы от сегмента iPad составили 28,3 миллиарда долларов, что на 3,4 процента ниже, чем в 2022 году. Снижение продаж, вероятно, связано с отсутствием инноваций в дизайне и железе устройства, так что выходит замкнутый круг. Apple не обновляет iPad из-за низких продаж, а пользователи не покупают планшет из-за отсутствия обновлений.