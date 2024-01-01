Apple отказывается обновлять планшеты iPad

Сегодня поставщики секретной информации заявили, что доходы компании Apple от продажи планшетов iPad за четвёртый квартал 2023 года снизились на 10 процентов из-за отсутствия обновлений — производитель банально очень давно не выпускал новых моделей планшетов. Да, изначально инсайдеры ожидали, что компания выпустит апдейт своих планшетов до конца 2023 года, но этого, судя по всему, не случилось. 2023 год закончился, Apple не анонсировала никаких обновлений в линейке iPad, и уровень продаж в этом сегменте существенно упал, что, конечно, не очень понравилось инвесторам. Ведь впервые за 12 лет Apple не представила новых iPad — это серьёзный удар на самом деле.

Оригинальный iPad был запущен в 2010 году и прошёл через довольно сложный путь обновлений и изменений в дизайне. Apple даже пришлось разнообразить линейку iPad моделями iPad Air, iPad Pro и iPad mini, чтобы потенциальный покупатель получил больше выбора. Но в 2023 году все эти старания были проигнорированы по совершенно непонятной причине. Вероятно, дело в том, что компания Apple зафиксировала четыре квартала падения продаж планшетов к ряду — такого ранее никогда ещё не было. В результате доходы от сегмента iPad составили 28,3 миллиарда долларов, что на 3,4 процента ниже, чем в 2022 году. Снижение продаж, вероятно, связано с отсутствием инноваций в дизайне и железе устройства, так что выходит замкнутый круг. Apple не обновляет iPad из-за низких продаж, а пользователи не покупают планшет из-за отсутствия обновлений.
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