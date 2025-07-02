Apple отменила разработку складного iPad

Согласно информации издания DigiTimes, Apple находится на раннем этапе разработки прототипа складного iPhone. Ранее сообщалось, что устройство получит форм-фактор «книжки», переработанное соотношение сторон 14.1:10, титановый корпус, камеры на 48 Мп и другие особенности. Предполагалось, что аналогичную аппаратную основу унаследует и складной iPad, однако, судя по информации инсайдеров, его разработка временно остановлена. Причины заключаются в трудности производства и высокой стоимости компонентов, особенно гибких дисплеев, которые Apple считает ключевым сдерживающим фактором развития в этом направлении. Компания традиционно уделяет большое внимание дизайну и качеству сборки, и наличие складки на экране любого складного устройства будет восприниматься в Купертино как недопустимый эстетический компромисс.

Устранение складки возможно за счёт использования утолщённого переднего стекла, которое подвергается химической обработке, но это решение существенно увеличивает производственные расходы, что может сделать устройство слишком дорогим даже по меркам Apple. Сейчас Apple занимает лидирующие позиции на рынке планшетов, а доход от этого сегмента во втором квартале 2025 года составил 6,4 миллиарда долларов. Однако, несмотря на стабильные продажи, спрос на планшеты стагнирует — пользователи редко находят для них новые сценарии использования. Те, кто всё же покупает iPad, нередко используют устройство на протяжении многих лет, в отличие от смартфонов или ноутбуков.
Apple выпустила отдельное игровое приложение для iPhone, iPa…
Вчера компания Apple официально запустила новое приложение, которое станет центральным хабом для игр и иг…
Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 оценили в 455 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Legion Y700 Gen 4, которая основана на топовой 3-…
Официально: планшет Xiaomi Pad 7S Pro готов к выходу…
Компания Xiaomi объявила о скором релизе планшета Xiaomi Pad 7S Pro, который будет основан на фирменной 3…
Redmi представила геймерский компактный планшет K Pad…
Сегодня компания Redmi официально представила K Pad — свой первый компактный планшет, ориентированный на …
Представлен планшет Motorola Moto Pad 60 PRO…
Компания Motorola объявила о выпуске планшета Moto Pad 60 PRO, который появится в продаже на дебютном инд…
Планшет OnePlus Pad 3 оценили в 600 евро …
Компания OnePlus объявила о выпуске на международный рынок планшета Pad 3, который основан на флагманском…
Honor выпустила тизер планшета MagicPad 3…
До презентации компании Honor, запланированной на 2 июля, остаётся всё меньше времени, и компания активно…
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro оценили в 460 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске планшета Pad 7S Pro, который получил 12,5-дюймовый LCD-дисплей с разре…
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколенияБитва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor