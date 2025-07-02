Apple отменила разработку складного iPad

Согласно информации издания DigiTimes, Apple находится на раннем этапе разработки прототипа складного iPhone. Ранее сообщалось, что устройство получит форм-фактор «книжки», переработанное соотношение сторон 14.1:10, титановый корпус, камеры на 48 Мп и другие особенности. Предполагалось, что аналогичную аппаратную основу унаследует и складной iPad, однако, судя по информации инсайдеров, его разработка временно остановлена. Причины заключаются в трудности производства и высокой стоимости компонентов, особенно гибких дисплеев, которые Apple считает ключевым сдерживающим фактором развития в этом направлении. Компания традиционно уделяет большое внимание дизайну и качеству сборки, и наличие складки на экране любого складного устройства будет восприниматься в Купертино как недопустимый эстетический компромисс.

Устранение складки возможно за счёт использования утолщённого переднего стекла, которое подвергается химической обработке, но это решение существенно увеличивает производственные расходы, что может сделать устройство слишком дорогим даже по меркам Apple. Сейчас Apple занимает лидирующие позиции на рынке планшетов, а доход от этого сегмента во втором квартале 2025 года составил 6,4 миллиарда долларов. Однако, несмотря на стабильные продажи, спрос на планшеты стагнирует — пользователи редко находят для них новые сценарии использования. Те, кто всё же покупает iPad, нередко используют устройство на протяжении многих лет, в отличие от смартфонов или ноутбуков.