Infinix представила геймерский планшет Xpad GT

В прошлом году компания Infinix выпустила доступный планшет Xpad с поддержкой 4G. Теперь бренд представил обновлённую версию под названием Xpad GT, ориентированную на геймеров с ограниченным бюджетом. Устройство получилось особенно интересным благодаря неожиданному выбору процессора. Infinix Xpad GT работает на чипе Snapdragon 888 — том самом, который в 2021 году стоял во флагманах и до сих пор остаётся весьма производительным. В помощь ему идёт встроенная испарительная камера для охлаждения, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Хотя графика Adreno 660 уже далеко не новая, она всё ещё способна обеспечивать высокий FPS. Infinix заявляет, что планшет выдаёт 144 кадров в секунду в Standoff 2, 120 в Honor of Kings и Mobile Legends и 90 в PUBG. Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц.

Это 10-битная панель с поддержкой HDR10, разрешением 2880х1840 пикселей и яркостью до 700 нит. Также для геймеров в планшет встроили восемь динамиков с 3D-звуком и поддержкой DTS. Разъёма для наушников нет, но в комплекте поставляется переходник с USB Type-C на 3,5 мм, а также чехол из экокожи. Дополнительно можно приобрести клавиатуру с тачпадом и стилус, что делает Xpad GT не только игровым, но и рабочим устройством. Корпус планшета выполнен из металла, имеет толщину всего 6,5 мм, внутри — аккумулятор на 10000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт. Основная камера — 13 Мп, фронтальная — 9 Мп. Крайне интересное устройство для геймеров.