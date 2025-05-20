Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra получит фирменный процессор XRING 01

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз флагманского планшета Xiaomi Pad 7 Ultra состоится 22 мая. Производитель также опубликовал пару изображений и некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит 14-дюймовый дисплей OLED с очень тонкими рамками, фирменную 3-нанометровую однокристальную систему XRING 01, батарею ёмкостью 12000 мАч, поддержку 120-Вт быстрой проводной зарядки, а также корпус с невероятной толщиной 5,1 мм и массой 609 граммов.

Ранее стало известно, что процессор Xring O1 состоит из двух ядер Cortex-X925 с тактовой частотой 3,9 ГГц, четырех Cortex A725/X4 с 3,4 ГГц, двух Cortex A720/A725 с 1,89 ГГц и двух Cortex A520 с 1,8 ГГц. Он демонстрирует производитель флагманского уровня в бенчмарке Geekbench – 2709 и 8125 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

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