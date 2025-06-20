Планшет Honor Magic Pad 3 получит IPS-экран

Компания Honor опубликовала тизер, раскрывающий дизайн грядущего планшета Magic Pad 3. Отметим квадратный блок основной камеры с двумя модулями. Также авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о характеристиках грядущей новинки. Утверждается, что её оснастят 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 165 Гц вместо 12,3-дюймового 144-Гц OLED-экрана в предыдущем поколении, аккумулятором ёмкостью 12450 мАч вместо 10050 мАч, массой 595 граммов (было 555 граммов) и толщиной 5,79 мм, а также главным модулем тыльной камеры разрешением 13 Мп, как и у предшественника. Официальная презентация планшета состоится 2 июля вместе с флагманским складным смартфоном Magic V5.

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