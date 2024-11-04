Apple отремонтирует камеру iPhone 14 Plus бесплатно

Вчера компания Apple объявила о новой программе обслуживания для ремонта смартфонов iPhone 14 Plus с неисправными тыльными камерами, которые не отображают предпросмотр в приложении «Камера» и не только. Собственно, проблема в том, что данная камера в целом перестала показывать картинку в видоискателе любых приложений, связанных с фотографиями или видео, что, конечно, не очень удобно — вы не видите, что попало в объектив. «Компания установила, что у небольшого процента iPhone 14 Plus может наблюдаться отсутствие предпросмотра на основной тыльной камере. Проблемные устройства были произведены в период с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года», — заявили представители компании Apple в официальном пресс-релизе.

Соответственно, если ваш iPhone 14 Plus тоже пострадал от этой проблемы — вы можете ввести его серийный номер на странице программы для проверки. Если серийный номер проходит по программе ремонта, то Apple или авторизованный сервисный центр бесплатно проведут ремонт (правда, на текущий момент на территории страны это довольно спорный момент, но поискать стоит). Более того, если вы ранее уже оплатили ремонт камеры, Apple рекомендует обратиться за возмещением убытков. Но особо спешить не стоит, потому что программа будет действовать для подходящих устройств в течение трёх лет с момента их первоначальной продажи. И, конечно, очень приятно, что производитель заботится о своих покупателях и предлагает решение проблемы самостоятельно.
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