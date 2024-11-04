Apple отремонтирует камеру iPhone 14 Plus бесплатно

Соответственно, если ваш iPhone 14 Plus тоже пострадал от этой проблемы — вы можете ввести его серийный номер на странице программы для проверки. Если серийный номер проходит по программе ремонта, то Apple или авторизованный сервисный центр бесплатно проведут ремонт (правда, на текущий момент на территории страны это довольно спорный момент, но поискать стоит). Более того, если вы ранее уже оплатили ремонт камеры, Apple рекомендует обратиться за возмещением убытков. Но особо спешить не стоит, потому что программа будет действовать для подходящих устройств в течение трёх лет с момента их первоначальной продажи. И, конечно, очень приятно, что производитель заботится о своих покупателях и предлагает решение проблемы самостоятельно.