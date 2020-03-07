Аpple перенесла презентацию iPhone SE 2 из-за коронавируса

Компания Apple должна была представит в марте месяце нового преемника iPhone SE.

Но презентацию решили переместить на второй квартал 2020 года, из-за задержек поставок комплектующих для смартфона. Связана это задержка со вспышкой коронавируса COVID-19 в Китае.

Смартфон Аpple iPhone SE 2 получит дизайн корпуса как у смартфона iPhone 8.

Смартфону Аpple iPhone SE 2 приписывают 4.7-дюймовый дисплей с новым фирменным процессором A13 Bionic в паре с 3 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Новинка получит три расцветки корпуса и ценник в районе 400 долларов.