Apple планирует обновить экраны доступных платнештов

В апреле Apple наконец подтвердила все слухи о своем новейшем поколении iPad Pro. Компания перешла на технологию Mini LED, чтобы улучшить качество отображения на своих профессиональных, как заявляет сама компания, планшетах. А теперь ходят слухи, что Apple также откажется от ЖК-экранов в своих iPad, не относящихся к категории Pro, и что переход на OLED произойдет уже в 2022 году. В течение многих лет Apple сохраняла весь свой парк iPad на ЖК-экранах, хотя в iPhone и Apple Watch использовались OLED-дисплеи. И в какой-то момент OLED-технология была любимицей среди пользователей, потому что такой дисплей предлагал лучший контраст и более глубокий черный цвет. К сожалению, такой дисплей также более подвержен выгоранию и Apple, вероятно, не сочла целесообразным использовать такой дисплей на iPad Pro, который, вероятно, всегда будет показывать одно и то же приложение или контент в течение нескольких часов.

Mini LED, с другой стороны, обеспечивает почти те же преимущества, что и OLED, но при более высоких затратах. Соответственно, на iPad Air и iPad начального уровня из-за ценовых факторов данный тип экрана использовать не стали — из-за него стоимость устройств возросла бы в два раза. Но теперь, видимо, у производителя появилась возможность покупать дисплеи нового типа более дешево, и их теперь планируют отправить в продажу уже в следующем году. Это будет настоящий прорыв на рынке высоких технологий, особенно в данном сегменте цены, где конкуренции нет и близко.
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