Apple планирует перевести планшеты и ноутбуки на OLED

Компания Apple наконец готовится внедрить OLED-дисплеи в более широкий спектр своих устройств, однако не стоит ждать масштабного перехода в ближайшее время — производитель из Купертино традиционно действует крайне медленно, когда речь идёт о внедрении новых технологий. По информации известного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует крупное обновление экранов для MacBook Air, iPad Air и iPad mini — именно эти устройства первыми получат панели OLED. При этом, как утверждает Гурман, новые MacBook Pro на процессорах M5 Pro и M5 Max сохранят привычные дисплеи Retina.

Переход на OLED запланирован только для следующего поколения — моделей с процессорами M6 Pro и M6 Max, релиз которых ожидается в 2027 году. Следовательно, первый MacBook Air с OLED-дисплеем может появиться не раньше 2028 года, что выглядит логично, учитывая, что даже версия ноутбука с чипом M5 пока не представлена. Также Apple готовит обновлённый iPad mini, который, по слухам, выйдет весной 2026 года. Он, вероятно, получит OLED-дисплей, а цена устройства вырастет примерно на 100 долларов, достигнув 599 долларов. Для сравнения, с этой же цены стартует нынешний iPad Air. Кроме того, инсайдер сообщил, что Apple работает над новым корпусом iPad mini, делая его влагозащищённым по аналогии с iPhone. Вероятно, эта функция в дальнейшем появится и у других моделей iPad, но сейчас степень влагозащиты имеют только iPhone и Apple Watch. Обновление крайне интересное на самом деле.