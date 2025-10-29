Apple планирует перевести планшеты и ноутбуки на OLED

Компания Apple наконец готовится внедрить OLED-дисплеи в более широкий спектр своих устройств, однако не стоит ждать масштабного перехода в ближайшее время — производитель из Купертино традиционно действует крайне медленно, когда речь идёт о внедрении новых технологий. По информации известного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует крупное обновление экранов для MacBook Air, iPad Air и iPad mini — именно эти устройства первыми получат панели OLED. При этом, как утверждает Гурман, новые MacBook Pro на процессорах M5 Pro и M5 Max сохранят привычные дисплеи Retina.

Переход на OLED запланирован только для следующего поколения — моделей с процессорами M6 Pro и M6 Max, релиз которых ожидается в 2027 году. Следовательно, первый MacBook Air с OLED-дисплеем может появиться не раньше 2028 года, что выглядит логично, учитывая, что даже версия ноутбука с чипом M5 пока не представлена. Также Apple готовит обновлённый iPad mini, который, по слухам, выйдет весной 2026 года. Он, вероятно, получит OLED-дисплей, а цена устройства вырастет примерно на 100 долларов, достигнув 599 долларов. Для сравнения, с этой же цены стартует нынешний iPad Air. Кроме того, инсайдер сообщил, что Apple работает над новым корпусом iPad mini, делая его влагозащищённым по аналогии с iPhone. Вероятно, эта функция в дальнейшем появится и у других моделей iPad, но сейчас степень влагозащиты имеют только iPhone и Apple Watch. Обновление крайне интересное на самом деле.
Стартовали продажи ноутбуков GIGABYTE GAMING A16 PRO и GAMIN…
GIGABYTE анонсировала старт продаж новейших игровых ноутбуков GAMING A16 PRO и GAMING A18, расширяющих ли…
Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном…
Похоже, Apple наконец готовится оснастить свои Mac сенсорными экранами, и первыми эту функцию получат Mac…
Valve готовит к релизу новую гарнитуру виртуальной реальност…
Китайская аналитическая группа XR Research Institute заявила, что следующая гарнитура виртуальной реально…
MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition …
Компания MSI выпустила на европейский рынок планшет Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Editi…
Представлен бизнес-ноутбук Acer TravelMate X4 14 AI …
Компания Acer пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью TravelMate X4 14 AI (TMX414-51), которая баз…
Представлены новые ноутбуки серии ASUS ExpertBook P3…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков серии ExpertBook P3 моделями PM3406 и PM3606, которые могут…
Qualcomm представила мощные ARM-процессоры для ноутбуков…
Помимо процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm представила ещё два совершенно новых решения для ноу…
Apple готовит релиз сразу трёх устройств на чипе M5…
Apple готовится представить сразу три новых устройства, и все они, по данным инсайдеров, будут оснащены н…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor