Apple почти отделалась от дефицита микрочипов

2021 год был годом, когда многие компании столкнулись с острой нехваткой микросхем и компонентов из-за пандемии. Apple также оказалась среди пострадавших технологических гигантов, и у компании были значительные задержки с доставкой многих своих продуктов, включая самые последние iPhone или iPad. Теперь информационное издание MacRumors сообщает, что ситуация, похоже, улучшается. Сообщается, что в первом квартале 2022 года наблюдается значительное улучшение ситуации с нехваткой компонентов, и, к счастью, во второй половине года общие ограничения поставок будут ослабевать. По крайней мере, так сообщил представитель Foxconn (один из основных поставщиков компонентов iPhone для Apple). Драйверы дисплея и чипы управления питанием были компонентами, которые в наибольшей степени влияли на производственные возможности Apple и вызывали задержки с поставками многих продуктов Apple в 2021 году.

Однако, к сожалению, Foxconn заявила, что, несмотря на улучшение ситуации, чипов управления питанием по-прежнему не хватает. Хотя это объявление действительно является обнадеживающим признаком для технологической отрасли, TSMC, с другой стороны, предупредила, что поставки чипов не будут улучшаться так сильно в течение 2022 года. В будущем Foxconn и TSMC планируют увеличить запасы компонентов, чтобы чтобы избежать подобных ситуаций, но никто не говорит о полноценном удовлетворении спроса. На самом деле для производителей микрочипов выгодно, чтобы их продукция оставалась в дефиците.