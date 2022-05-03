Apple подала в суд за кражу секретных данных

Apple обвинила компанию в краже коммерческой тайны. В жалобе, поданной в пятницу, технический гигант утверждает, что Rivos, стартап «невидимого режима», базирующийся в Маунтин-Вью, Калифорния, провел недавнюю «скоординированную кампанию» по переманиванию сотрудников из подразделения Apple по разработке микросхем. Согласно Reuters, первому изданию, сообщившему об иске, Apple утверждает, что как минимум двое бывших сотрудников увезли с собой в Rivos гигабайты конфиденциальных данных. По сообщению Bloomberg, среди информации, которую эти лица якобы украли, есть презентации, в которых подробно описывается неизданный дизайн новейших чипов.

«У Apple есть основания полагать, что Rivos проинструктировал по крайней мере некоторых сотрудников Apple загрузить и установить приложения для зашифрованной связи (например, приложение Signal), прежде чем общаться с ними дальше», — говорится в жалобе компании. Если дело продвинется вперед, оно, вероятно, привлечет значительное внимание, как иск Waymo против Uber за кражу конфиденциальной информации о технологии беспилотного вождения в 2017 году. После нескольких лет судебных разбирательств это дело закончилось тем, что Uber согласился выплатить штраф в размере 245 миллионов долларов, а суд приговорил Энтони Левандовски, инженера, оказавшегося в центре спора, к 18 месяцам тюремного заключения, прежде чем бывший президент Дональд Трамп помиловал его. Так что дело будет весьма интересным.