Apple покупает меньше компонентов

В сети опубликовали скрытые отчеты от компании Apple по закупке комплектующих где говорится, что производитель заказа на 20% меньше компонентов для своего смартфона. Это говорит о том, что Apple понимает спад популярности своего флагмана и не хочет оказаться ситуации, когда выпущенных смартфонов куда больше, чем желающих покупать эти смартфоны. Например, как только iPhone X вышел в продажу, появились слухи о том, что пользователи покупают его не так уж и активно, на складах есть слишком много запасом, так что яблочный гигант сразу стал продавать остатки, а закупки сократились. Теперь производитель оценил свои силы и решил, что можно сделать меньше закупок и потом, в случае чего, заказать еще компонентов. Конечно, это не особо повлияет на количество проданных смартфонов компании, но знак не очень хороший.