Apple получила еще один патент на датчик Touch ID под дисплеем

Компания Apple получила еще один патент на датчик Touch ID под дисплеем.

Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало недавно выданный патент компании Apple, в котором описывается оптический датчик под дисплеем, который может распознавать отпечаток пальца на большей части экрана. Эта функция не только поможет быстрее разблокировать телефон, но и упростит проверку подлинности покупок в приложении, поскольку пользователям не нужно перемещать палец в определенную область на экране.

Компания Apple уже много лет работает над датчиком отпечатков пальцев под дисплеем и над однокристальными решениями по интеграции сенсорного экрана и дисплея (TDDI) для iPhone. Эти однокристальные решения TDDI объединяют датчики отпечатков пальцев с кнопкой виртуального дома, что приводит к появлению ультратонких и ультратонких дисплеев для будущих iPhone.

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