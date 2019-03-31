Компания Apple потеряла главного инженера, который занимался разработкой новых процессором для iPhone и iPad. Инженер ушел из компании после девяти лет работы и за это время он достиг неимоверных высот. Он запатентовал 60 изобретений и решений, которые позволили яблочной компании выйти на совершенно новый уровень, плюс он создал новый процессор, который производительнее, чем 92% мобильных устройств на рынке. То есть, инженер и правда довольно продвинутый и такая потеря очень сильно скажется на дальнейшем развитии событий. Конечно, он успел оставить массу наработок и технологий, которые будут активно использовать в новых смартфонах, но в целом это удар, который даст возможность конкурентам догнать и обогнать компанию Apple.