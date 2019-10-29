Apple представила AirPods Pro

Компания Apple официально представила свои новые беспроводные наушники AirPods Pro, которые стоят 249 долларов и при этом выдают довольно низкое качество звука по сравнению с другими устройствами этого же эшелона. Дело в том, что производитель сделал упор на шумоизоляцию, которая потребляет массу энергии и разряжает встроенную батарею устройства за крайне короткий период времени. Кроме того, гаджет обладает посредственными излучателями, которые не могут выдать те частоты, которые вы можете получить от полноразмерных наушников, например. Так что гаджет очень спорный и стоит в нашей стране каких-то космических денег — 21 тысяч рублей. Это цена примерно флагманского смартфона от компании Xiaomi, что не может не огорчать.