Apple представила Apple TV 4K второго поколения

Apple объявила о выпуске своего медиаплеера Apple TV 4K, в котором есть несколько дополнений и нововведений по сравнению с прошлым поколением.

Второе поколение Apple TV 4K работает на специально разработанном процессоре A12 Bionic, который дебютировал ранее в iPhone XS и XR. Набор микросхем Apple A12 Bionic - это кремниевый чип, обладающий мощностью, обеспечивающей в целом отличную производительность и энергоэффективность с помощью центрального и графического процессоров. Благодаря этому, новый Apple TV 4K отлично воспроизводит видео 4K HDR.

Среди функций, доступных для последнего продукта Apple, - Siri Remote, который исключительно лучше, чем его предшественник. Тачпад представляет собой круглую площадку с пятипозиционным управлением и множеством инновационных и интересных функций.

Дополнительной функцией для iPhone под управлением операционной системы iOS 14.5 является калибровка цвета с использованием Face ID. Это можно использовать для калибровки вывода цвета на вашем телевизоре, если это еще не сделано при просмотре контента через Apple TV 4K.

Apple TV 4K будет стоить 179 долларов и заказать можно будет приставку с 30 апреля. А новый Siri Remote будет доступен за 59 долларов США.