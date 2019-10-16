Apple представила Beats Solo Pro

2019-10-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Beats Solo Pro; [77]
Компания Apple официально представила новые наушники Beats Solo Pro, которые могут похвастаться довольно неплохим набором преимуществ. Например, вы можете использовать голосового помощника Siri прямо во время работы с устройством. Можно давать команды, узнавать какую-то информацию и так далее. Это крайне удобно и если вы много путешествуете с наушниками на голове, то можно сделать свою жизнь чуточку более прекрасной. Стоимость наушников составляет 300 долларов и это очень дорого, ведь на рынке есть смартфоны среднего класса за эти деньги. Но, если хотите качество и очень высокий статус, то придется отдавать вот такую сумму денег. Дешевле наушники топового уровня купить не получится при всем желании, это стоит понимать.


Комментарии и отзывы Beats Solo Pro
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