Apple представила Beats Solo Pro

Компания Apple официально представила новые наушники Beats Solo Pro, которые могут похвастаться довольно неплохим набором преимуществ. Например, вы можете использовать голосового помощника Siri прямо во время работы с устройством. Можно давать команды, узнавать какую-то информацию и так далее. Это крайне удобно и если вы много путешествуете с наушниками на голове, то можно сделать свою жизнь чуточку более прекрасной. Стоимость наушников составляет 300 долларов и это очень дорого, ведь на рынке есть смартфоны среднего класса за эти деньги. Но, если хотите качество и очень высокий статус, то придется отдавать вот такую сумму денег. Дешевле наушники топового уровня купить не получится при всем желании, это стоит понимать.