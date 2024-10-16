Apple представила iPad mini (2024) нового поколения

Вчера компания Apple официально представила новый планшет iPad mini (2024) — производитель не стал запускать крупную презентацию и просто уведомил журналистов в рамках пресс-релиза. И на самом деле это было вполне понятно — это одно из самых незначительных обновлений в истории iPad, где главным изменением стало добавление чипа Apple A17 Pro, который впервые появился в прошлом году в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Соответственно, новый mini заменяет модель 2021 года и будет совместим с Apple Intelligence, когда данная система на базе искусственного интеллекта появится вместе с выходом iPadOS 18.1 уже в конце этого месяца.

Помимо более современного чипа новый iPad mini получил 128 ГБ базовой памяти (вместо 64 ГБ у предшественника) и обновлённые возможности подключения к беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и более быстрого порта USB Type-C 3.1 Gen2. Устройство также поддерживает стилус Apple Pencil Pro и представлено в новом синем цвете, который дополняет фиолетовый, Starlight и Space Gray. Остальные характеристики остались без изменений — речь идёт про 8,3-дюймовый экран Liquid Retina IPS LCD с разрешением 1488x2266 пикселей и соотношением сторон 3:2. Частота обновления экрана по-прежнему ограничена 60 Гц, поскольку Apple продолжает оставлять технологию ProMotion только для пользователей Pro-устройств. Даже оба 12-мегапиксельных модуля камеры перенесены с предыдущей модели, так что ожидать какого-то прогресса в плане снимков тоже не стоит.
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