Apple представила новый Vision Pro

Apple представила обновлённую версию своей гарнитуры Vision Pro, в основу которой лёг новый процессор M5, а также новое мягкое тканевое оголовье Dual Knit Band, обеспечивающее ещё более комфортную посадку устройства. Благодаря M5 гарнитура стала заметно быстрее и отзывчивее. Новый процессор с десятью ядрами центрального и десятью ядрами графического модуля поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей и технологию mesh shading, что позволяет разработчикам значительно улучшать качество освещения, теней и отражений в играх, например в Control. Vision Pro с процессором M5 выводит на свои уникальные micro-OLED-дисплеи на десять процентов больше пикселей, чем предыдущая модель, обеспечивая более чёткое изображение, резкий текст и детализированную картинку.

Шестнадцатиядерный нейронный движок ускоряет работу функций искусственного интеллекта — системные операции выполняются до пятидесяти процентов быстрее, а сторонние приложения — вдвое быстрее по сравнению с прошлым поколением. Частота обновления экрана теперь может достигать 120 Гц, что снижает размытие при движении и делает изображение более плавным. Отдельный сопроцессор R1 обрабатывает сигналы от двенадцати камер, пяти датчиков и шести микрофонов, формируя обновлённое изображение на дисплеях всего за 12 миллисекунд, создавая реалистичное ощущение присутствия в реальном времени. Батарея высокой ёмкости обеспечивает до двух с половиной часов обычной работы или до трёх часов воспроизведения видео на одном заряде.