Apple представит новый iPad Pro уже 26 марта

Недавно появилась информация о том, что компания Apple может анонсировать крупное обновление линейки iPad Pro уже 26 марта с приличным перечнем существенных изменений в конструкции. Например, есть мнение, что ОLED-дисплей станет основным нововведением данного планшета. Кроме того, если верить информации западных журналистов, данный планшет не будет единственным продуктом, который Apple представит на своём мероприятии, поскольку также ожидается, что будет представлен ещё и новый iPad Air. Есть даже мнение, что Apple перенесёт фронтальную камеру и датчики Face ID в моделях iPad Pro и iPad Air из вертикального в горизонтальное положение, чтобы улучшить их удобство использования в альбомной ориентации, но пока что эта информация не подтверждается официально.

Если эти слухи имеют окажутся верными, то компания Apple представит сразу две модели iPad Pro с диагоналями экрана 11 и 13 дюймов наряду с долгожданным iPad Air 6 с диагональю 10,9 дюйма. При этом никакой информации о железе данных планшетов пока что нет, но можно предположить, что планшетный компьютер будет пользоваться спросом при любой конфигурации. Дело в том, что планшеты чаще всего покупают ради потребления графического контента, так что никакой необходимости в приобретении мощного процессора или большого объёма оперативной памяти просто нет. Вопрос скорее в стоимости нового продукта, от которой напрямую зависят продажи — этой информации у инсайдеров сейчас тоже нет.