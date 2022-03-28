Apple представит услугу подписки на iPhone

Сообщается, что Apple готовит новый способ покупки iPhone и других устройств Apple с новой услугой на основе подписки. По сути, пользователи будут ежемесячно платить фиксированную плату за iPhone по своему выбору с бесплатными обновлениями, когда будут объявлены новые модели. Эта услуга будет отличаться от текущих планов рассрочки, предлагаемых Apple и операторами, поскольку это будет фиксированная плата, выплачиваемая каждый месяц, а не стоимость телефона, разделенная на 12, 24 или 36 месяцев, как в рассрочку. Услуга подписки на iPhone будет привязана к существующим учетным записям Apple ID пользователей, а также может включать бесплатные услуги Apple Care и даже Apple One, включая Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple News+ и Apple Fitness+.

Ожидается, что новая услуга подписки будет запущена в конце этого года или в начале 2023 года для iPhone и в конечном итоге перейдет на остальную часть аппаратной линейки Apple, включая iPad, MacBook и Apple Watch. Конкретная цена пока не упоминается, по слухам это цена будет варьироваться от 20 до 40 долларов в месяц. Продажа телефонов в качестве услуги на основе подписки не является чем-то новым, поскольку Google уже реализует свою программу Pixel Pass в США, которая позволяет вам выбирать между Pixel 6 или Pixel 6 Pro в комплекте с собственными сервисами Google по цене от 45 до 55 долларов в месяц.