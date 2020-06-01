Apple приобретает стартап проект Inductiv

Компания Apple подтвердила о приобретении канадского стартап проекта Inductiv. Inductiv специализируется на машинном обучении. Apple приобрела компанию, с целью улучшить свое программное обеспечение для искусственного интеллекта, например как в приложении Siri. Разрабатывать новые технологии помогут инженеры из учебных заведений Ватерлоо, Стэнфордского университета и Университета Висконсина.

За последние годы компания Apple приобрела несколько других компаний в области искусственного интеллекта и обработки данных, включая "Xnor.ai", "Tuplejump", "Laserlike", "Turi" и "Perceptio". Финансовые условия сделки не разглашаются.
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Apple приобретает стартап проект Inductiv

Компания Apple подтвердила о приобретении канадского стартап проекта Inductiv. Inductiv специализируется ...
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