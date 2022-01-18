Apple продала больше всех смартфонов в последнем квартале 2021 года

Несмотря на то, что нехватка чипов во всем мире негативно повлияла на производство смартфонов, отчеты показывают, что Apple по-прежнему удаётся добиваться наибольшего объема продаж смартфонов в целом в последнем квартале 2021 года. По данным глобальной аналитической компании Canalys, это во многом было связано с тем, что iPhone 13 от Apple пользовался особенно высоким спросом в материковом Китае, где флагманы Apple обычно сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны китайских производителей на родине. «Apple вернулась на вершину рынка смартфонов после трех кварталов благодаря выдающейся производительности iPhone 13», — говорится в заявлении Саньяма Чаурасиа из Canalys. «Apple продемонстрировала беспрецедентную популярность нового iPhone в материковом Китае, а агрессивные цены на флагманские устройства сохранили привлекательность предложения».

На прошлой неделе Counterpoint Research поддержала заявление собственной статистикой, которая показала, что iPhone 13 был самым продаваемым смартфоном во всем Китае. Что самое интересное, в период с октября по декабрь 2021 года доля рынка Samsung упала до 20%, в то время как доля рынка iPhone от Apple выросла до 22%, став производителем телефонов номер один в мире. Это означает, что в четвертом квартале 2021 года чуть более одного из каждых пяти смартфонов, проданных по всему миру, был не чем иным, как iPhone. Вице-президент Canalys по мобильному рынку Николь Пэн заявила в своем блоге, что нынешние массовые сбои в цепочке поставок (вызванные нехваткой чипов, а также пандемией) больше всего затронули недорогих поставщиков, а Apple переживает дефицит очень даже достойно.
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