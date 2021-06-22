Apple продаст на 12% больше смартфонов

Apple, очевидно, ожидает заметный рост продаж своих iPhone в этом году. Новый отчет от достоверного инсайдера показал, что в 2021 году компания увеличит производство iPhone на 12,3 процента в годовом исчислении. Согласно отчету TrendForce, гигант из Купертино выиграет от восстановления рынка после пандемии коронавируса. Ожидается, что производство iPhone в этом году достигнет 223 миллионов единиц, что на 12,3 процента больше, чем в прошлом году. Примечательно, что рост продаж компании продолжается даже несмотря на продолжающуюся нехватку микросхем в мире. Кроме того, ожидается, что iPhone 13 получит поддержку ProMotion, которая будет доступна в моделях Pro, а ещё Apple будет уделять меньше внимания «мини» моделям своей линейки iPhone.

Вероятно, это связано с более низкими, чем ожидалось, розничными продажами смартфоны iPhone 12 mini, который был выпущен еще в 2020 году. В отчете также добавлено, что компания Apple также выиграет от решения Huawei немного отойти от рынка смартфонов высокого класса. То есть, запреты и санкции со стороны США всё же принесли свои плоды и Apple получит небольшой буст из-за отсутствия на рынке одного из главных конкурентов. Ещё интересно, что инсайдер заявляет, что серия iPhone 2021 года будет называться iPhone 12s, а не iPhone 13, и что бренд будет уделять больше внимания внешнему виду и цене устройств. Вероятно, это связано с нежеланием американцев покупать смартфон с цифрой 13 в названии — всё же не самое счастливое число.
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