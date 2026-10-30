Представлен бюджетный смартфон HMD Pulse Pro 2

На сайте одного из тайландских ритейлеров неожиданно появилась страница смартфона HMD Pulse Pro 2 с техническими характеристиками, дизайном и ценой. Новинку оснастили 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 50-Мп тыльной камерой с поддержкой AI Camera и селфи-камерой разрешением 50 Мп. Цена смартфона составила эквивалент 150 долларов.

Напомним, что оригинальная модель имеет в своем оснащении 12-нанометровый процессор Unisoc T606, 6,65-дюймовый IPS-экраном с разрешением 1612:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, фронтальную камеру на 50 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт.