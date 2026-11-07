Флагман Samsung Galaxy S27 засветился в сети

В базе данных индийского регулятора BIS появилось упоминание флагманского смартфона Samsung Galaxy S27. Устройство имеет модельный номер SM-S952B/DS. Технические характеристики грядущей новинки не раскрываются, но появление в базе ведомства подтверждает слухи о релизе в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что новый базовый флагман Samsung получит 6,3-дюймовый дисплей, фирменную 2-нанометровую однокристальную систему Exynos 2700, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), а также селфи-камеру разрешением 12 Мп. Старшие модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут основаны на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 соответственно.
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