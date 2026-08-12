В iPhone появятся новые метаданные о фото

Компания Apple, судя по всему, разрабатывает для iOS функцию, которая позволит подтверждать, что фотография была сделана камерой iPhone. В пятой бета-версии iOS 27 обнаружены упоминания системы под названием Apple Reference Image — она сможет добавлять в фотографии метаданные о происхождении непосредственно в момент съёмки, благодаря чему пользователь сможет доказать, откуда было получено изображение и что оно не является результатом генерации ИИ. Apple Reference Image пока недоступна, однако в описании конфиденциальности бета-версии iOS указано, что функция будет отключена по умолчанию. Если Apple всё же запустит её для пользователей, активировать систему можно будет в настройках смартфона. При этом информация о происхождении будет добавляться только к фотографиям, сделанным с помощью нового режима Reference в приложении «Камера».

Издание MacRumors также раскрывает дополнительные подробности о механизме проверки. Процесс не будет происходить автоматически — пользователю потребуется нажать на специальную отметку Reference на фотографии. После этого исходное изображение вместе со встроенными данными о его происхождении, включая характеристики сенсора, время съёмки и уникальные идентификаторы оборудования, будет отправлено на серверы Apple Private Cloud Compute для проверки. После завершения процедуры пользователь получит подтверждённую версию фотографии с уникальным идентификатором. Звучит слишком уж сложно.