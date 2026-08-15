Официально: POCO M8x 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что уже в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон POCO M8x 5G. Точную дату и характеристики устройства пока не раскрываются. Тизер подтверждает лишь наличие тыльной панели в зеленой расцветке и золотистого блока основной камеры.

Напомним, что в начале этого месяца был выпущен смартфон POCO M8 Power 5G, который получил 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, 6,99-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2396:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 50-Мп основную камеру, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 25 Вт соответственно, а также корпус толщиной 8,45 мм.