Apple разрешила использовать салфетки с 70% изопропиловым спиртом для дезинфекции устройств

Компания Apple добавила рекомендации по уходу за своими гаджетами на своей странице поддержки из-за вспышек коронавируса. Чтобы быть более конкретным, Apple говорит следующее: “Используя 70-процентную салфетку изопропилового спирта или дезинфицирующие салфетки Clorox, вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности. Не используйте отбеливатель. Избегайте попадания влаги в любые отверстия и не погружайте ваш продукт Apple в чистящие средства. Не используйте на тканевых или кожаных поверхностях.”

Производитель по-прежнему не рекомендует бытовые чистящие средства содержащие перекись водорода, ацетон, аммиак или любой абразивный материал для очистки дисплея продуктов Apple, опасаясь, что они лишат их олеофобного покрытия или поцарапают экран.