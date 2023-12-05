Apple создаёт собственные модемы 6G

Некоторое время назад специалисты говорили о том, что компания Apple постепенно снижает свои инвестиции в разработку собственных модемов сотовой связи 5G. Но аналитик Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что компания всё ещё работает над своими собственными модемами, но темп работы был существенно снижен из-за технических трудностей в процессе разработки. По его мнению, на фоне текущих проблем компания Apple усилила работу по внедрению 6G-связи в свою линейку продуктов в далёком будущем. Важно отметить, что аналитик опроверг предыдущие сообщения о том, что компания планирует полностью прекратить разработку собственных модемов 5G.

Всё дело в том, что Apple всё ещё стремится сократить зависимость от Qualcomm, а собственные модемы позволят это реализовать, пусть и не совсем скоро. На данный момент не совсем ясно, насколько долго Apple планирует оставаться с Qualcomm, но, вероятно, до реализации собственного чипа производитель разрывать контракт с партнёром не будет. Проблема только в том, что хотя планы Apple на будущее выглядят многообещающими, нужно понимать, что технология 6G появится не раньше 2030 года. Соответственно, если компания отказалась от собственного модема 5G и делает упор на модеме для сотовой сети пятого поколения, то ещё лет семь ей нужно будет покупать модемы от другой компании. А это не так уж выгодно в финансовом плане, особенно с учётом популяризации 5G — сейчас этот модем установлен практически в любом смартфоне на рынке.
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