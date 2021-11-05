Apple тестирует дисплей с частотой 120 Гц для своего следующего iPad mini

Apple тестирует дисплей ProMotion с частотой 120 Гц для своего следующего iPad mini. Утверждается, что 8.3 дюймовая панель производится компанией Samsung Display и предположительно дебютирует со следующей версией мини-планшета Apple. У iPad mini шестого поколения был глубокий эффект желейной прокрутки, когда одна сторона дисплея обновлялась медленнее, чем другая. Apple назвала такое поведение нормальным, хотя многие пользователи не согласились, дисплей ProMotion, безусловно, поможет решить эту проблему.

Остальное оборудование для iPad mini следующего поколения останется в основном неизменным по сравнению с текущей моделью с набором микросхем A15 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в базовом варианте. Также стоит ожидать более высокую стартовую цену.
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