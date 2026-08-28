Представлен 13-дюймовый планшет HONOR Tablet X10 Pro Max

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Tablet X10 Pro Max, которая получила 13-дюймовый дисплей с разрешением 2500:1560 точек, частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 700 нит и версией с матовым антибликовым покрытием.

Новинка также характеризуется 6-нанометровым процессором Snapdragon 6s Gen 2 от Qualcomm с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой Adreno 610, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, слотом для карты памяти microSD, корпусом массой 618 граммов, акустикой с поддержкой IMAX Enhanced и DTS, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 8 Мп и 2 Мп, функциями ИИ и комплектным фирменным стилусом Magic-Pencil 4s. Цена базовой конфигурации с 8/128 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 280 долларов.