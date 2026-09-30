Samsung представила планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12 Plus

Начиная с серии Galaxy Tab S10 компания Samsung ежегодно обновляет свой флагманский планшет Ultra, но при этом чередует выпуск обычной и Plus-версий. Поэтому в текущем году серия Galaxy Tab S12 включает модель Ultra, которая лишь незначительно отличается от прошлогодней Tab S11 Ultra, и версию Plus, получившую гораздо более заметные изменения по сравнению с двухлетним Tab S10 Plus. Обычной Galaxy Tab S12 в новой линейке нет, поэтому поклонникам компактных планшетов, вероятно, придётся ждать следующей модели до 2027 года. Galaxy Tab S12 Plus станет заметным обновлением для владельцев Tab S10 Plus и более старых моделей.

По сравнению с Tab S10 Plus планшет получил немного больший и более яркий 12,6-дюймовый дисплей, при этом сам корпус стал тоньше и легче. Процессор MediaTek Dimensity 9500 на два поколения новее старого Dimensity 9300 Plus, а ёмкость аккумулятора выросла до 10600 мАч. Всё это сопровождается повышением стартовой цены на 200 долларов — до 1199 долларов. Galaxy Tab S12 Ultra, напротив, выглядит гораздо привычнее, хотя во многом это связано с тем, что основные изменения в его конструкции появились ещё в прошлом году. По сравнению с Tab S11 Ultra планшет получил только новый процессор и обновлённую четырёхканальную систему пространственного звучания, которая также доступна в Plus-версии. 14,6-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 11600 мАч и корпус толщиной 5,1 мм остались без изменений, а цена теперь составляет 1399 долларов.