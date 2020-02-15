Apple трудится над созданием собственных антенн для iPhone 5G

Apple занялась разработкой собственных антенн 5G для моделей iPhone следующего поколения. Источник, осведомленный о планах Apple, рассказал, что компании не понравилась конструкция антенны Qualcomm QTM 525, поскольку она не вписывается в изящные требования дизайна iPhone 5G.

Разработка антенны - сложная задача для Apple. Ранее плохая конструкция антенны на iPhone 4 приводила к тому, что звонки прекращались, когда телефон удерживался определенном положении. Существует также меньше возможностей для ошибок при разработке и изготовлении антенн 5G. Небольшое несовершенство конструкции антенны может привести к проблемам с подключением в будущем.

Apple может потребоваться еще как минимум четыре года, прежде чем она сможет развернуть собственные модемы 5G. А пока устройства будут комплектоваться чипами 5G от Qualcomm в рамках многолетнего контракта.