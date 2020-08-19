Apple удалила более 47 000 игр из китайского App Store

Компания Apple удалила более 47 000 приложений из китайского App Store.

Удаление этих 47000 приложений было не совсем неожиданным, поскольку Apple недавно внесла изменение в политику, чтобы устранить лазейку, которая позволила разработчикам приложений продавать игры без одобрения китайских регулирующих органов. Раньше на одобрение игр уходили месяцы, это позволяло разработчикам получать прибыль до того, как их приложения были заблокированы. Магазин приложений работает в Китае в пределах своей собственной лазейки, поскольку зарубежные магазины приложений в стране обычно должны быть совместными предприятиями.

В последнее время Соединенные Штаты предприняли серьезные шаги против китайского бизнеса, решив запретить TikTok и WeChat. Также срок действия временной лицензии Huawei в США истек на прошлой неделе. Китай также может принять ответные меры против американских предприятий в их стране.