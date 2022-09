Apple уже завтра представит AirPods Pro 2

Apple готовится к запуску широкого спектра продуктов на мероприятии Far Out, включая новый iPhone 14 и Apple Watch Series 8. Мы также слышали, что компания может планировать представить новые AirPods Pro 2. Второе поколение AirPods Pro будет содержать множество дополнений, направленных на улучшенное качество звука. Марк Гурман, известный технический инсайдер, делится своими мыслями в последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On, предполагая, что Apple объявит о выпуске AirPods Pro 2 на мероприятии, посвященном iPhone 14. Однако аналитик не поделился подробностями о ценах или о том, когда носимые устройства будут доступны пользователям. Он заявляет: «В прошлом году я сообщал, что новые AirPods Pro появятся в 2022 году, а теперь мне сказали, что в среду состоится их большое открытие».

Ходят слухи, что AirPods Pro 2 оснащен модернизированным чипом H2 для улучшения качества звука. Это также улучшит время автономной работы наушников. Кроме того, ходят слухи о новом чехле для зарядки, в котором будет поддержка Find My. Другие функции включают улучшенное обнаружение в ушах, возможности отслеживания физической активности, поддержку одновременного подключения к нескольким продуктам Apple и многое другое. Что касается дизайна, ранее сообщалось, что AirPods Pro 2 откажется от стандартного дизайна и примет более компактный дизайн. Тем не менее, последние отчеты предполагают, что Apple будет развивать тот же дизайн с новыми функциями и улучшениями. Да и грядущие AirPods Pro 2 — более чем долгожданное дополнение, учитывая количество изменений, которые они принесут даже без изменений в дизайне.