Apple уже завтра представит AirPods Pro 2…

Ходят слухи, что AirPods Pro 2 оснащен модернизированным чипом H2 для улучшения качества звука. Это также улучшит время автономной работы наушников. Кроме того, ходят слухи о новом чехле для зарядки, в котором будет поддержка Find My. Другие функции включают улучшенное обнаружение в ушах, возможности отслеживания физической активности, поддержку одновременного подключения к нескольким продуктам Apple и многое другое. Что касается дизайна, ранее сообщалось, что AirPods Pro 2 откажется от стандартного дизайна и примет более компактный дизайн. Тем не менее, последние отчеты предполагают, что Apple будет развивать тот же дизайн с новыми функциями и улучшениями. Да и грядущие AirPods Pro 2 — более чем долгожданное дополнение, учитывая количество изменений, которые они принесут даже без изменений в дизайне.