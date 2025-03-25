Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2

Комплект включает тряпичный мешок для переноски гарнитуры, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с информацией по характеристикам и изображением.
Чашки в стиле «авиаторов». На внешней стороне микрофон шумоподавления и вырез с металлической решеткой для компенсирования давления при воспроизведении на высокой громкости или улучшения звучания басов.
На боковой грани левой чашки кнопки управления воспроизведением, громкостью, а также отдельная для смены режимов активного шумоподавления ANC. На ней же разъем USB-C, используемый для проведения зарядки встроенного аккумулятора.
Амбушюры у Creative Zen Hybrid Gen 2 из мягкой экокожи. Внутри наполнитель с памятью формы, восстанавливающий свою форму после снятия. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на тканевую защиту над решеткой динамика.
Чашки соединены с помощью металлической фурнитуры, позволяющей поворачивать на 90 градусов. В сложенном состоянии удобно сложить в комплектную сумку чехол.
Оголовье с регулировкой по длине. Направляющие из стали, выбранное положение удерживают. Сам же диапазон регулировки подойдет людям разного возраста.
Этот профиль дальше переносится в основное приложение Creative, доступное для ПК и смартфона. С помощью него будет адаптировано пространственное звучание с учетом анатомии слушателя, это повышает качество объемной сцены. В окне управления также можно управлять эквалайзером и системой активного шумоподавления.
Меняется режим активного шумоподавления, также доступен режим прослушивания окружающей среды, удобно можно будет поговорить на улице или в транспорте не снимая гарнитуры.
Соединение по Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. Соединение стабильное. Отдельно отметим, что установка приложения не обязательна, это дополнительная кастомизация звучания. 40 мм динамик с высоко детализированным звучанием. Пространственный объемный звук, широкая звуковая сцена и отсутствие помех. Насыщенные низкие частоты, звонкие верхние. Наушники отлично справляются с музыкой, современной и классической, подкастами. Активация SXFI расширит сцену и добавит эффект объема, это актуальнее уже для игр и фильмов, создается эффект воспроизведения сразу группой динамиков. Эта технология работает только с настроив через приложение.
Проблем в работе ANC выявлено не было. Отсекает весь окружающий шум, не мешают прослушиванию разговоры, шум транспорта. При работе заметно не ухудшает общее качество звучания, посторонних наводок не дает. Подавление шумов работает и для микрофона во время разговоров.