Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2

Полноразмерные беспроводные наушники Creative Zen Hybrid Gen 2 поддерживают функцию гибридного активного шумоподавления, multipoint, кодеки AAC и SBC с Bluetooth 5.4, аккумулятор с временем автономной работы до 70 часов, регулируемое оголовье с поворачивающимися чашками, а также микрофон с улучшенной технологией шумоподавления ENC.

Комплектация

Комплект включает тряпичный мешок для переноски гарнитуры, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с информацией по характеристикам и изображением.

Внешний вид

Выполнены в духе минимализма и максимальной практичности. Внешние поверхности матовые, не маркие. Выглядят аккуратно. Доступны в черном и белом вариантах исполнения.

Чашки в стиле «авиаторов». На внешней стороне микрофон шумоподавления и вырез с металлической решеткой для компенсирования давления при воспроизведении на высокой громкости или улучшения звучания басов.

На боковой грани левой чашки кнопки управления воспроизведением, громкостью, а также отдельная для смены режимов активного шумоподавления ANC. На ней же разъем USB-C, используемый для проведения зарядки встроенного аккумулятора.

Амбушюры у Creative Zen Hybrid Gen 2 из мягкой экокожи. Внутри наполнитель с памятью формы, восстанавливающий свою форму после снятия. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на тканевую защиту над решеткой динамика.

Чашки соединены с помощью металлической фурнитуры, позволяющей поворачивать на 90 градусов. В сложенном состоянии удобно сложить в комплектную сумку чехол.

Оголовье с регулировкой по длине. Направляющие из стали, выбранное положение удерживают. Сам же диапазон регулировки подойдет людям разного возраста.

Софт

Creative Zen Hybrid Gen 2 поддерживает пространственное звучание с созданием индивидуального профиля. Для этого используется программа SXFI. С помощью камеры смартфона идет сканирование формы головы и ушей.

Этот профиль дальше переносится в основное приложение Creative, доступное для ПК и смартфона. С помощью него будет адаптировано пространственное звучание с учетом анатомии слушателя, это повышает качество объемной сцены. В окне управления также можно управлять эквалайзером и системой активного шумоподавления.

Тесты

Меняется режим активного шумоподавления, также доступен режим прослушивания окружающей среды, удобно можно будет поговорить на улице или в транспорте не снимая гарнитуры.Полноразмерные наушники с удобной посадкой на голове. Можно выбирать положение для комфортного ношения в течение длительного времени. У нее легкий вес и надежное исполнение, с учетом шумоподавления можно брать с собой в отпуск и поездки. Уши в них не запотевали и даже без активации ANC, дает пассивную звукоизоляцию. Аккумулятора в них хватает на полтора дня беспрерывного воспроизведения.

Соединение по Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. Соединение стабильное. Отдельно отметим, что установка приложения не обязательна, это дополнительная кастомизация звучания. 40 мм динамик с высоко детализированным звучанием. Пространственный объемный звук, широкая звуковая сцена и отсутствие помех. Насыщенные низкие частоты, звонкие верхние. Наушники отлично справляются с музыкой, современной и классической, подкастами. Активация SXFI расширит сцену и добавит эффект объема, это актуальнее уже для игр и фильмов, создается эффект воспроизведения сразу группой динамиков. Эта технология работает только с настроив через приложение.

Проблем в работе ANC выявлено не было. Отсекает весь окружающий шум, не мешают прослушиванию разговоры, шум транспорта. При работе заметно не ухудшает общее качество звучания, посторонних наводок не дает. Подавление шумов работает и для микрофона во время разговоров.

Итоги

Creative Zen Hybrid Gen 2 – элегантные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, 40 мм динамиком с SXFI, настройками через приложение, эргономичной конструкцией со складываемыми чашками, длительным временем автономной работы, тряпичной сумкой в комплекте. В этом ценовом сегменте это одно из лучших предложений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".